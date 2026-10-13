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​СБУ: На Черкащині екссуддя намагався зірвати будівництво захисної споруди для техніки ЗСУ

Він вимагав хабар від власника підприємства і погрожував розправою в разі відмови. 

​СБУ: На Черкащині екссуддя намагався зірвати будівництво захисної споруди для техніки ЗСУ
затримання екссудді
Фото: СБУ

Служба безпеки і Національна поліція викрили на вимаганні хабаря колишнього суддю з Черкащини. 

Як ідеться на сайті СБУ, екссуддя перебував у статусі адвоката й намагався зірвати будівництво транзитної стоянки бойової техніки ЗСУ у центральному регіоні України.

Слідство з’ясувало, що юрист вимагав з власника підприємства 10% від загальної суми, передбаченої договором на будівництво оборонного об’єкта. У разі відмови екссуддя погрожував задіяти особисті зв’язки для фізичної розправи над підрядником і його родиною.

СБУ уточнила, що до 2016 року зловмисник працював суддею в Уманському міськрайонному суді і вже фігурував у кримінальних провадженнях щодо хабарництва.

Юрист отримав підозру у вимаганні, вчиненому в умовах воєнного стану, і перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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