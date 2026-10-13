На Донеччині розширять зону тривалої комендантської години

Із 1 листопада на всій неокупованій території Донецької області, крім Олександрівської та Черкаської громад, діятиме тривала комендантська година – з 16:00 до 11:00.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

Відповідне рішення погодили під час чергового засідання Ради оборони області.Також там заслухали інформацію про ситуацію на лінії бойового зіткнення, перебіг мобілізації та актуальні потреби військових.

Яка ситуація з обстрілами на Донеччині?

За минулу добу, 12 жовтня, російська армія вбила чотирьох жителів Донеччини, ще 11 людей дістали поранення. Окупанти завдали 1671 удару по лінії фронту та житловому сектору області. Під вогнем опинилися 10 населених пунктів, де пошкоджень зазнали 86 цивільних об’єктів, зокрема 55 житлових будинків.

Всього від початку вторгнення від рук окупантів у регіоні є 4413 загиблих, 10758 поранених. Це цифри без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.