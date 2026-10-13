Під час бойового завдання на Донеччині загинув капітан поліції Ігор Галько

У загиблого захисника залишилися мати та сестра.

На Донеччині під час виконання бойового завдання 9 жовтня загинув капітан поліції Ігор Галько. Він служив інспектором батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області.

Про це повідомила Національна поліція України.

Ігор Галько народився 22 січня 1978 року в селищі Новгородка на Кіровоградщині. Службу в правоохоронних органах розпочав у серпні 1995 року, вступивши до Запорізького юридичного інституту МВС України. Після завершення навчання працював оперуповноваженим карного розшуку в підрозділах міліції Кіровоградської області.

У березні 2026 року повернувся до правоохоронної служби та приєднався до стрілецького батальйону поліції особливого призначення, де обійняв посаду інспектора безпілотних систем.

Колеги згадують Галька як досвідченого, відповідального та сумлінного правоохоронця, який був відданий своїй справі й до останнього залишався вірним присязі. У загиблого захисника залишилися мати та сестра.