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Сікорський: для припинення війни Трампу потрібно тиснути на Росію, а не на Україну

"Ми цінуємо участь президента США у спробах припинити російсько-українську війну. Але в Польщі ми вважаємо, що це принесе результат, якщо тиснути на агресора, а не на жертву". 

Сікорський: для припинення війни Трампу потрібно тиснути на Росію, а не на Україну
міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що для досягнення результату в припиненні російсько-української війни президент США Дональд Трамп має тиснути на Росію як державу-агресора, а не на Україну.

Про це він сказав у кулуарах Варшавського форуму безпеки, передає Укрінформ.

"Ми цінуємо участь президента Трампа у спробах припинити російсько-українську війну. Але в Польщі ми вважаємо, що це принесе результат, якщо тиснути на агресора, а не на жертву агресії", – сказав Сікорський. 

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Він також прокоментував повідомлення про можливе припинення США обміну розвідувальною інформацією з Україною, а також затримку або зупинення постачання озброєння, за яке заплатили європейські країни. Сікорський зазначив, що не володіє інформацією щодо цього, водночас він наголосив, що Європа "вже робить більше для підтримки України, ніж можна було очікувати раніше".

"Якби ви запитали мене п'ять років тому, скільки робитиме Європа, я б не передбачив, що ми підтримуватимемо Україну на суму понад 200 мільярдів. Пам'ятайте, що зараз увесь тягар забезпечення України лежить на нас. Сполучені Штати мають кілька невеликих пакетів допомоги, але великий додатковий пакет був ухвалений ще в січні минулого року", – зазначив голова польського МЗС.

"Польща є єдиною країною НАТО, яка безпосередньо межує і з Росією, і з Україною, нас мають консультувати щодо того, як завершиться ця війна", – додав Сікорський.

Коментуючи відносини між Трампом і Зеленським та ризик повернення до риторики початку 2025 року, польський міністр висловив думку, що "обидва лідери раніше вже змогли владнати розбіжності". 

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