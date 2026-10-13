​Саудівська Аравія припинила попереджати населення про атаки перед ударами по аеропорту Ер-Ріяда

Офіційних пояснень, чому не інформують жителів про загрози, влада наразі не надала.

Саудівська Аравія припинила надсилати населенню попередження про загрозу військових ударів за кілька днів до серії атак на аеропорт Ер-Ріяда, внаслідок яких загинули щонайменше 18 людей, а понад 300 дістали поранення. Чому влада не попередила громадян про небезпеку, офіційно не пояснювали.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, система екстрених сповіщень не надсилала попереджень від 29 вересня до понеділка, 12 жовтня, попри атаки на країну. Сповіщення мали надходити на мобільні телефони та через соціальні мережі. Раніше саудівська влада пояснювала припинення сповіщень скаргами громадян, яких нічні попередження будили та порушували звичний ритм життя.

Відсутність повідомлень викликала занепокоєння щодо здатності королівства захищати населення та критичну інфраструктуру. Колишній посол США в Саудівській Аравії Майкл Ретні зазначив, що влада намагається одночасно реагувати на атаки єменських хуситів і не допустити паніки серед населення. Однак мовчання системи попереджень, за його словами, лише посилює тривогу.

Через значні розміри країни захист усіх стратегічних об’єктів є складним завданням. Йдеться, зокрема, про аеропорти, трубопроводи та нафтові підприємства.

Західні посольства в країні продовжували надсилати власним співробітникам внутрішні попередження про ракетні та дронові загрози. За інформацією джерел Reuters, такі повідомлення ґрунтувалися на розвідувальних даних США та інших західних країн, а також інформації від саудівської влади. Однак перед найбільшою за кількістю жертв атакою на аеропорт у суботу, 10 жовтня, за словами співрозмовників агентства, не отримали попередження навіть дипломатичні установи.