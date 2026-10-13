Кім Чен Ин показав ракету, здатну досягти США, на тлі можливих переговорів із Трампом

Радіус ураження охоплює не лише материкову частину США, а й Близький Схід, Австралію та Південну Америку.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав новий музей оборонної промисловості, де представили міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-20, здатну досягти території США. Демонстрація відбулася на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливу зустріч Кім Чен Ином під час запланованого візиту до Азії.

Про це повідомляє Reuters.

Кім Чен Ин відвідав музей разом із дружиною Рі Соль Чжу та донькою, відомою як Чжу Е. Серед експонатів – озброєння, розроблене за його керівництва, зокрема безпілотники та ракета Hwasong-20. Виставлена поруч із ракетою схема демонструвала можливість оснащення кількома бойовими частинами, а також радіус ураження, що охоплює не лише материкову частину США, а й Близький Схід, Австралію та Південну Америку.

Зазначимо, що Трамп, який планує відвідати Азію в середині листопада для участі в саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в китайському Шеньчжені, припустив можливість зустрічі з Кім Чен Ином.