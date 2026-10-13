«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
ГоловнаСвіт

Кім Чен Ин показав ракету, здатну досягти США, на тлі можливих переговорів із Трампом

Радіус ураження охоплює не лише материкову частину США, а й Близький Схід, Австралію та Південну Америку.

Кім Чен Ин показав ракету, здатну досягти США, на тлі можливих переговорів із Трампом
Кім чен Ин
Фото: North Korean media

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав новий музей оборонної промисловості, де представили міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-20, здатну досягти території США. Демонстрація відбулася на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливу зустріч Кім Чен Ином під час запланованого візиту до Азії. 

Про це повідомляє Reuters.

Кім Чен Ин відвідав музей разом із дружиною Рі Соль Чжу та донькою, відомою як Чжу Е. Серед експонатів – озброєння, розроблене за його керівництва, зокрема безпілотники та ракета Hwasong-20. Виставлена поруч із ракетою схема демонструвала можливість оснащення кількома бойовими частинами, а також радіус ураження, що охоплює не лише материкову частину США, а й Близький Схід, Австралію та Південну Америку.

Зазначимо, що Трамп, який планує відвідати Азію в середині листопада для участі в саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в китайському Шеньчжені, припустив можливість зустрічі з Кім Чен Ином.

  • Північна Корея повідомила про випробування тактичної балістичної ракети, проведене в понеділок. Південнокорейські військові напередодні заявили, що КНДР запустила кілька балістичних ракет у напрямку моря біля свого східного узбережжя. Це вже четвертий ракетний запуск Пхеньяна протягом місяця.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies