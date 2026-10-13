Опитування: іспанці вважають, що криза навколо Сеути може спровокувати збройний конфлікт із Марокко

Опозиція зараз заявляє, що криза була “спровокована та скоординована Марокко”, а уряд намагався приховати цей факт.

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У Сеуті поліція ліквідувала табір мігрантів, жовтень 2026 року

Іспанці вважають, що криза навколо Сеути може спровокувати збройний конфлікт із Марокко.

Такими є результати вересневого опитування, яке провела незалежна дослідницька компанія PF Global на замовлення видання Politico.

58% респондентів вважали, що напруженість навколо Сеути та Мелільї – територій, які Марокко вважає окупованими, – ймовірно, спровокує збройний конфлікт між Іспанією та Марокко протягом наступного десятиліття.

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Опитування відбулося за кілька тижнів до того, як прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про проведення у країні дострокових виборів.

Лідер консервативної Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо (яка наразі випереджає в опитуваннях соціалістів Санчеса) заявив, що ця криза була “спровокована та скоординована Марокко”, а уряд намагався приховати цей факт. У поліцейському звіті також йшлося про те, що марокканські агенти сприяли організації цього масового руху.

Фото: Скріншот

Водночас партія “Сумар” – молодший партнер в уряді Санчеса – сумнівається у причетності Рабата до подій у Сеуті.

Санчес називає прорив кордону атакою на територіальну цілісність Іспанії, але відкидає заяви про те, що за нею стоїть офіційне Марокко, натомість звинувачуючи контрабандистів.

Проте в опитуванні POLITICO три чверті іспанців заявили, що Марокко становить реальну загрозу територіальній цілісності їхньої країни.