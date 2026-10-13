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Guardian: латиноамериканські наркобанди можуть діяти у 16 країнах Європи

Нині в Колумбії виробляють більше кокаїну, ніж за часів сумнозвісного наркобарона Пабло Ескобара. 

Guardian: латиноамериканські наркобанди можуть діяти у 16 країнах Європи
Фото: nodas.org

Стрімке зростання обсягів контрабанди кокаїну до Європи безпосередньо пов’язане з розширенням присутності у регіоні латиноамериканських злочинних мереж, які налагодили тісні зв’язки з місцевими мафіозними угрупованнями.

Такими є результати чотиримісячного розслідування газети The Guardian.

Розслідування ґрунтується на даних поліції та спецслужб, а також на інтерв’ю із суддями, прокурорами та експертами з восьми країн.

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Результати свідчать про активність картелів і угруповань із Колумбії, Бразилії, Еквадору, Венесуели, Мексики та США щонайменше у 12 європейських країнах. 

У період із 2014 по 2024 рік обсяг вилученого кокаїну зріс на 471%, також було ліквідовано більше місцевих лабораторій із переробки похідних кокаїну.

“Цей показник може бути навіть вищим, оскільки він враховує лише ті групи, що були офіційно виявлені в Європі внаслідок поліцейських операцій, транснаціональних розслідувань і судових процесів за участю посередників, активних членів, осередків чи оперативних мереж”, – йдеться у матеріалі.

До цього переліку не входять банди, які не мають фізичної присутності в Європі, але діють у межах “спільних підприємств” із європейськими мафіозними структурами.

Серед виявлених груп: 

  • мексиканські картелі “Сіналоа” та “Халіско – Нове покоління” (CJNG); 
  • колумбійські мафіозне угруповання “Клан дель Гольфо” (Clan del Golfo), партизанська організація ELN та дисидентські фракції FARC; 
  • бразильські угруповання “Перше командування столиці” (PCC) та “Червоне командування” (CV); 
  • венесуельська банда “Трен де Арагуа” (Tren de Aragua); 
  • а також банди “Барріо 18” (Barrio 18) та MS-13, що походять зі США і також активно діють у Сальвадорі, Гондурасі, Гватемалі та, меншою мірою, у Мексиці.

Ці організації значно посилили свою присутність в Іспанії, Португалії, Нідерландах, Бельгії та Франції, а їхню діяльність також було зафіксовано в Німеччині, Румунії, Хорватії та Словаччині. 

До переліку країн, де діють ці організації, за даними “Глобальної ініціативи проти транснаціональної організованої злочинності” (GI-TOC), входить і Болгарія.

Представники державних органів та експерти з країн Латинської Америки припускають, що цей перелік може бути ще довшим. Наприклад, неоприлюднений звіт прокуратури Сан-Паулу, що частково ґрунтується на даних бразильської розвідки (Abin) і з яким ознайомився Guardian, свідчить про те, що PCC – нині найбільше злочинне угруповання Бразилії – діє у 16 європейських країнах, зокрема у Великій Британії, Ірландії, Ісландії, Сербії, Швеції, Швейцарії та Туреччині.

Більше кокаїну, ніж за часів Ескобара

Протягом останнього десятиліття обсяги виробництва наркотиків у Латинській Америці зросли приблизно вчетверо, сягнувши рекордного показника – близько 4100 тонн у 2024 році. Цьому передувало зростання на рівні до 35% на початку десятиліття.

Нині в Колумбії виробляють більше кокаїну, ніж за часів сумнозвісного наркобарона Пабло Ескобара. Майже весь світовий кокаїн і чимало пов’язаних із ним речовин походять із Латинської Америки, зокрема з Колумбії.

У цьогорічному звіті Європолу зазначається, що “латиноамериканські злочинні мережі, які становлять найбільшу загрозу, також закріпилися в ЄС, звідки вони керують операціями, що впливають на Євросоюз. Це особливо стосується мобільних злочинних угруповань, причетних до організованих майнових злочинів”.

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