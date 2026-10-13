У Нью-Делі продовжуються протести, знову затримали лідерів руху “тарганів”

Зазначається, що вони проникли на місце проведення протесту, яке охороняється, й почали вигукувати гасла з вимогою відставки голови виборчої комісії

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Протести у Нью-Делі, 12 жовтня 2026 року

У Нью-Делі затримали лідерів молодіжного політичного руху “Cockroach Janta Party” (CJP), пише BBC.

Зазначається, що вони проникли на місце проведення протесту, яке охороняється, й почали вигукувати гасла з вимогою відставки голови виборчої комісії країни через суперечливий перегляд списків виборців.

Засновник руху Абхіджит Діпке оприлюднив відео, на якому видно, як поліція виводить Ашутоша Ранку та Саурава Даса з території Джантар-Мантар – історичної обсерваторії в Делі, що є популярним місцем для проведення протестів.

На кадрах зафіксовано, як вони з іншими учасниками перелазять через поліцейські загородження, а потім скандують гасла, тримаючи в руках прапор Індії.

Минулого тижня правоохоронці затримали сотні активістів, серед них був і Діпке.

Опоненти прем'єр-міністра Нарендри Моді стверджують, що перегляд списків виборців вигідний його партії. Сама ж політична сила та Виборча комісія відкидають ці звинувачення.

У столиці Індії з 3 жовтня тривають протести з вимогою відставки головного виборчого комісара Г'янеша Кумара.