У Нью-Делі продовжуються протести, знову затримали лідерів руху “тарганів”

У Нью-Делі затримали лідерів молодіжного політичного руху “Cockroach Janta Party” (CJP), пише BBC.
Зазначається, що вони проникли на місце проведення протесту, яке охороняється, й почали вигукувати гасла з вимогою відставки голови виборчої комісії країни через суперечливий перегляд списків виборців.
Засновник руху Абхіджит Діпке оприлюднив відео, на якому видно, як поліція виводить Ашутоша Ранку та Саурава Даса з території Джантар-Мантар – історичної обсерваторії в Делі, що є популярним місцем для проведення протестів.
На кадрах зафіксовано, як вони з іншими учасниками перелазять через поліцейські загородження, а потім скандують гасла, тримаючи в руках прапор Індії.
Минулого тижня правоохоронці затримали сотні активістів, серед них був і Діпке.
Опоненти прем'єр-міністра Нарендри Моді стверджують, що перегляд списків виборців вигідний його партії. Сама ж політична сила та Виборча комісія відкидають ці звинувачення.
- У столиці Індії з 3 жовтня тривають протести з вимогою відставки головного виборчого комісара Г'янеша Кумара.
- Поліція посилила заходи безпеки у всьому Делі, у той час як демонстранти оскаржують обмеження щодо місць проведення акцій протесту.
- У липні після масових протестів у Нью-Делі через порушення під час іспитів у вишах країни у відставку пішов міністр освіти Індії Дхармендра Прадхан. Тоді тисячі молодих людей зібралися в столиці та інших регіонах країни під прапором “The Cockroach Janta Party”, вимагаючи реформи системи освіти. Під час мітингів поліція застосувала сльозогінний газ і кийки проти протестувальників, які намагалися пройти маршем від місця проведення акції до парламенту.