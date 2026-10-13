У Пакистані зійшов із рейок пасажирський поїзд. Відомо про загиблих та десятки поранених

Аварія сталася в місті Шер-Шах у провінції Пенджаб.

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У вівторок зранку в центральній частині Пакистану зійшов із рейок пасажирський потяг. Унаслідок аварії загинули четверо людей, ще 30 дістали поранення.

Як пише АР, про це повідомили поліція та представник залізниці Пакистану.

За словами речника залізниці Калім Акхтара, потяг прямував із південного портового міста Карачі до Пешавара на північному заході країни. Аварія сталася в місті Шер-Шах у провінції Пенджаб.

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Рятувальники дістали з потяга тіла всіх чотирьох загиблих і евакуювали постраждалих із 14 вагонів. Поранених доправили до лікарні для надання медичної допомоги. На місце аварії також направили служби екстреного реагування та бригади парамедиків.

Фото: EPA/UPG Аварія поїзда у Пакистані

Залізничні аварії в Пакистані трапляються відносно часто. Залізнична система країни десятиліттями потерпає від недостатнього фінансування, застарілих колій та старих систем сигналізації.

У 2023 році на півдні Пакистану з рейок зійшли десять вагонів пасажирського потяга. Тоді загинули 30 людей, а понад 90 дістали поранення.