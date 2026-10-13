В Австралії скасували рейс Qantas через нашестя клопів на борту

Пасажири попереднього рейсу скаржились на укуси комахи і бортпровідники видавали їм антигістамінні препарати.

Австралійська авіакомпанія Qantas скасувала рейс із Рима до Перта після виявлення клопів у салоні літака. Boeing 787 Dreamliner відправили на глибоке очищення, щоб усунути проблему.

Про це повідомляє BBC.

Проблему виявили після попереднього рейсу з Перта до Рима, який тривав майже 17 годин. За даними медіа, пасажири скаржилися на укуси комах. Їм видавали антигістамінні препарати, щоб полегшити свербіж, однак згодом запаси ліків вичерпалися.

Представник Qantas перепросив перед пасажирами за скасування рейсу. За його словами, комах виявили в невеликій кількості крісел економкласу, після чого інженери та технічні працівники розпочали ретельне очищення літака.

У компанії повідомили, що пасажирам надали житло та перебронювали квитки на альтернативні рейси. Перевезення мали організувати протягом 48 годин від початкового часу вильоту.