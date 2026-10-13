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Фон дер Ляєн надіслала членам ЄС лист зі закликами до жорстких міграційних заходів

Очільниця Єврокомісія пропонує створити механізм екстреного реагування на випадки використання міграції як інструменту тиску. 

Фон дер Ляєн надіслала членам ЄС лист зі закликами до жорстких міграційних заходів
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн
Фото: EPA/UPG

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн надіслала європейським лідерам лист із закликом вжити низку заходів у відповідь на проблему нелегальної міграції напередодні саміту, що відбудеться цього тижня в Брюсселі.

Про це повідомляє Politico.

Єврочиновниця, серед іншого, пропонує створити механізм екстреного реагування на випадки використання міграції як інструменту тиску, розширити повноваження прикордонного агентства ЄС Frontex і підвищити ефективність процедур депортації в межах блоку. 

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Лист став реакцією на міграційну кризу, що виникла влітку в іспанському анклаві Сеута, куди з Марокко прибуло близько 70 тисяч мігрантів.

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“Ми повинні запобігати таким загрозам і чітко дати зрозуміти, що ніколи не підемо на компроміс щодо захисту наших зовнішніх кордонів: жодній державі чи недержавному суб’єкту не буде дозволено використовувати наші правила чи цінності для дестабілізації Союзу”, – написала фон дер Ляєн.

Лист, надісланий лідерам усіх 27 країн – членів ЄС, слугуватиме основою для обговорення міграційного питання у п’ятницю, 16 жовтня – другий день саміту Європейської ради.

  • Ще у вересні фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія запропонує механізм реагування на надзвичайні ситуації для запобігання раптовим масовим потокам мігрантів. Він має активуватися лише за чітко визначених критеріїв і дозволятиме “обмежену в часі та чітко визначену гнучкість у застосуванні стандартних процедур” за виняткових обставин.
  • Перед цим чиновники, дипломати та депутати ЄС повідомили Euronews, що йдеться про тимчасове призупинення права на притулок, збільшення повноважень для прикордонного євроагентства Frontex і фінансування центрів повернення мігрантів.
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