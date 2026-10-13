Фон дер Ляєн надіслала членам ЄС лист зі закликами до жорстких міграційних заходів

Очільниця Єврокомісія пропонує створити механізм екстреного реагування на випадки використання міграції як інструменту тиску.

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн надіслала європейським лідерам лист із закликом вжити низку заходів у відповідь на проблему нелегальної міграції напередодні саміту, що відбудеться цього тижня в Брюсселі.

Про це повідомляє Politico.

Єврочиновниця, серед іншого, пропонує створити механізм екстреного реагування на випадки використання міграції як інструменту тиску, розширити повноваження прикордонного агентства ЄС Frontex і підвищити ефективність процедур депортації в межах блоку.

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Лист став реакцією на міграційну кризу, що виникла влітку в іспанському анклаві Сеута, куди з Марокко прибуло близько 70 тисяч мігрантів.

“Ми повинні запобігати таким загрозам і чітко дати зрозуміти, що ніколи не підемо на компроміс щодо захисту наших зовнішніх кордонів: жодній державі чи недержавному суб’єкту не буде дозволено використовувати наші правила чи цінності для дестабілізації Союзу”, – написала фон дер Ляєн.

Лист, надісланий лідерам усіх 27 країн – членів ЄС, слугуватиме основою для обговорення міграційного питання у п’ятницю, 16 жовтня – другий день саміту Європейської ради.