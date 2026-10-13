Фон дер Ляєн надіслала членам ЄС лист зі закликами до жорстких міграційних заходів

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн надіслала європейським лідерам лист із закликом вжити низку заходів у відповідь на проблему нелегальної міграції напередодні саміту, що відбудеться цього тижня в Брюсселі.
Про це повідомляє Politico.
Єврочиновниця, серед іншого, пропонує створити механізм екстреного реагування на випадки використання міграції як інструменту тиску, розширити повноваження прикордонного агентства ЄС Frontex і підвищити ефективність процедур депортації в межах блоку.
Лист став реакцією на міграційну кризу, що виникла влітку в іспанському анклаві Сеута, куди з Марокко прибуло близько 70 тисяч мігрантів.
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“Ми повинні запобігати таким загрозам і чітко дати зрозуміти, що ніколи не підемо на компроміс щодо захисту наших зовнішніх кордонів: жодній державі чи недержавному суб’єкту не буде дозволено використовувати наші правила чи цінності для дестабілізації Союзу”, – написала фон дер Ляєн.
Лист, надісланий лідерам усіх 27 країн – членів ЄС, слугуватиме основою для обговорення міграційного питання у п’ятницю, 16 жовтня – другий день саміту Європейської ради.
- Ще у вересні фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія запропонує механізм реагування на надзвичайні ситуації для запобігання раптовим масовим потокам мігрантів. Він має активуватися лише за чітко визначених критеріїв і дозволятиме “обмежену в часі та чітко визначену гнучкість у застосуванні стандартних процедур” за виняткових обставин.
- Перед цим чиновники, дипломати та депутати ЄС повідомили Euronews, що йдеться про тимчасове призупинення права на притулок, збільшення повноважень для прикордонного євроагентства Frontex і фінансування центрів повернення мігрантів.