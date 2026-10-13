У США під час інциденту на американських гірках загинула людина

Одна людина загинула, а ще кілька отримали травми внаслідок інциденту на американських гірках у парку розваг “Six Flags” у США, повідомляє DW.

Інцидент стався в парку, розташованому приблизно за 24 кілометри на північний захід від Атланти.

Очевидці розповіли місцевим ЗМІ, що бачили, як чоловік упав із атракціону.

Реклама

Після інциденту в Джорджії компанія “Six Flags” тимчасово закрила дев’ять американських гірок у шести своїх парках розваг “з міркувань підвищеної обережності”.

Менше ніж два тижні тому парк “Six Flags Magic Mountain” у Південній Каліфорнії оголосив про виведення з експлуатації своїх відомих американських гірок X2 на тлі судових позовів, у яких стверджувалося, що цей атракціон спричинив серйозні травми головного мозку.

Інцидент стався на атракціоні Goliath

Медіа показали кадри евакуації пасажирів із гірки Goliath у парку. Атракціон Goliath, збудований у 2006 році, здатен розвивати швидкість до 113 км/год і сягати висоти 61 метра.

Як зазначено на вебсайті парку розваг, під час поїздки відвідувачі “долають круті віражі та стрімко злітають на величезні пагорби”.

За даними юридичної фірми Doan Law Firm, що спеціалізується на справах про нещасні випадки в парках розваг, випадок зі смертельним наслідком у понеділок став щонайменше сьомим таким інцидентом у цьому парку в штаті Джорджія. Серед них – випадок 2006 року, коли в чоловіка, ймовірно, стався серцевий напад під час катання на Goliath.