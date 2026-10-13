Росіяни продовжують атакувати Харків: під ударом транспортна інфраструктура

Наразі наслідки обстрілів з'ясовують. Поки про постраждалих невідомо.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Харкові зафіксували російський удар по транспортній інфраструктурі в Основ’янському районі. Інформацію про наслідки атаки наразі уточнюють.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Ворог продовжує тероризувати Харків", – зазначив мер.

Об 11:40 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про ще один удар дроном по обласному центру. Цього разу по Холодногірському районі. Інформації про постраждалих наразі немає.

Вже о 12:00 Терехов проінформував про повторний обстріл Основ'янського району. І знову – по інфраструктурному об'єкту.