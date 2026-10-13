​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни продовжують атакувати Харків: під ударом транспортна інфраструктура

Наразі наслідки обстрілів з'ясовують. Поки про постраждалих невідомо.

Росіяни продовжують атакувати Харків: під ударом транспортна інфраструктура
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС Харківщини

У Харкові зафіксували російський удар по транспортній інфраструктурі в Основ’янському районі. Інформацію про наслідки атаки наразі уточнюють.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Ворог продовжує тероризувати Харків", – зазначив мер.

Об 11:40 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про ще один удар дроном по обласному центру. Цього разу по Холодногірському районі. Інформації про постраждалих наразі немає.

Вже о 12:00 Терехов проінформував про повторний обстріл Основ'янського району. І знову – по інфраструктурному об'єкту.

  • Увечері 12 жовтня росіяни атакували Харків. У Холодногірському районі частково зруйновано житловий будинок, під завалами знайшли тіла чотирьох загиблих. Ще 10 людей постраждали.
  • У Шевченківському районі внаслідок удару по п’ятиповерхівці загорілися приміщення банку та шість автомобілів. Також пошкоджено вікна трьох багатоквартирних будинків і щонайменше 10 приватних осель.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies