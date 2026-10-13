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НАБУ оголосило у розшук екскерівника київського метро Брагінського

Його підозрюють у зловживанні службовим становищем і розтраті майна.

НАБУ оголосило у розшук екскерівника київського метро Брагінського
Віктор Брагінський
Фото: podrobnosti.ua

Національне антикорупційне бюро розшукує колишнього керівника "Київського метрополітену" Віктора Брагінського, підозрюваного у зловживанні службовим становищем і розтраті майна.

Про це йдеться на сайті НАБУ.

"Національне антикорупційне бюро України розшукує Брагінського Віктора Володимировича, 22.03.1983 року народження, підозрюваного у кримінальному провадженні №42023102060000235 від 10.10.2023 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України", - йдеться у повідомленні.

НАБУ також оприлюднило фото розшукуваного, де видно, що йдеться саме про Брагінського.

У 2024 році Брагінському оголосили підозру у службовій недбалості за підтоплення та розгерметизацію тунелів між станціями. Підозру по цій справі раніше вже отримали начальник служби колії, тунельних споруд і головний інженер КП.

  • Пізніше Брагінський був звільнений за власною заявою після розслідування журналістів Bihus info щодо статків його родини. Він очолював метрополітен протягом 10 років, і навіть скандал довкола розгерметизованих станцій не призвів до його відставки. Лише після журналістського розслідування міський голова вирішив його відсторонити. 
  • У листопаді минулого року Брагінському оголосили підозру по справі про підтоплення станцій метрополітену. Заочно, оскільки його місцеперебування було невстановленим. Також у цій справі у лині 2025 року відсторонили від посади на два місяці очільника транспортного департаменту КМДА Руслана Кандибора. Його відправили під нічний домашній арешт. 
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