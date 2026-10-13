​Зеленський анонсував рішення про "зміну алгоритмів" управління Києвом

Президент зазначив, що навіть у прикордонних і прифронтових областях виконання планів стійкості вище, ніж у столиці.

Президент Володимир Зеленський розповів, що на Ставці головнокомандувача вчора він заслухав доповіді по виконанню планів стійкості міст та областей.

Про це він повідомив у Telegram.

Зеленський зазначив, що станом на середину жовтня навіть у прикордонних і прифронтових областях виконання планів стійкості вище, ніж у Києві. Президент розпочав консультації щодо невідкладних безпекових та управлінських кроків, щоб виправити ситуацію.

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"Говорив із представниками безпекового сектору, бізнесу і самоврядування, зокрема з Василем Малюком, Іваном Федоровим, Ігорем Тереховим, Костянтином Єфименком та Максимом Єфімовим. Є вагомі пропозиції, вдячний за це. Буду проводити додаткові консультації, ще заплановані зустрічі", - зазначив Зеленський.

"Потрібна готовність працювати максимально оперативно, реагувати на кожен безпековий виклик та забезпечувати виконання визначених рішень. Вдячний усім громадам та лідерам бізнес-спільноти за готовність підтримати столицю. Захист енергетичних об’єктів, критичної інфраструктури в Києві, виконання задач разом з урядом та військовими, розуміння потреб людей і раціональна зміна алгоритмів управління Києвом – готуємо рішення", - додав президент.

Контекст

Росія з 30 вересня відновила масовані атаки проти енергетики України, зокрема в столичному регіоні. Це призвело до масштабних знеструмлень і перепадів напруги. У Києві кілька разів зупинялося метро, не працював наземний електротранспорт і зникало водопостачання.

Мер Віталій Кличко пояснював, що Київ під час попередніх атак втратив усю власну генерацію, тому тепер повністю залежить від енергосистеми країни.

Водночас міську владу критикують за недостатню підготовку до нових ударів і деякі рішення, зокрема – відновлювати ТЕЦ, а не будувати розгалужену мережу.

На ці вихідні активісти оголосили акцію з закликом до Кличка піти в відставку. На завтра, 14 жовтня, Кличка викликали на доповідь у Верховну Раду.

Сам мер заявив, що його хочуть "посунути" і назвав звинувачення в зриві опалювального сезону безпідставними.