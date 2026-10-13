Кличко заявив, що його хочуть «посунути» і назвав звинувачення в зриві опалювального сезону безпідставними

Він додав, що продовжить виконувати обов'язки.

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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що його безпідставно звинувачують у зриві опалювального сезону, який ще не почався. Він вважає, що ці звинувачення «розганяють» ресурси, що «пов'язані з владою».

В опублікованому 13 жовтня відео Кличко сказав, що місцеве самоврядування намагаються знищувати, а 300 очільників міст з різних причин уже були посунуті. Замість них призначили голів військових адміністрацій.

«Тобто намагання Кличка посунути і когось згори призначити. Люди обрали – думаю, що буду виконувати свої зобов'язання», – сказав він.

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Мер заявив, що намагатиметься виправдати довіру громади, а чи вдасться йому – покажуть наступні вибори.

Він додав, що міський голова не відповідає за ППО, Київ залишається ключовою метою ворога, а Росія продовжує руйнувати енергетику.

Контекст

Росія з 30 вересня відновила масовані атаки проти енергетики України, зокрема в столичному регіоні. Це призвело до масштабних знеструмлень і перепадів напруги. У місті декілька разів зупинялося метро, не працював наземний електротранспорт і зникало водопостачання.

Мер пояснював, що Київ під час попередніх атак втратив усю власну генерацію, тому тепер повністю залежить від енергосистеми країни.

Водночас міську владу критикують за недостатню підготовку до нових ударів і деякі рішення, зокрема – відновлювати ТЕЦ, а не будувати розгалужену мережу.

На ці вихідні активісти оголосили акцію з закликом до Кличка піти в відставку. На завтра, 14 жовтня, Кличка викликали на доповідь народні депутати.