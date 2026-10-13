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Рада зареєструвала постанову про голосування з укриття під час тривоги

Її розглянуть, коли буде політичний консенсус. 

Рада зареєструвала постанову про голосування з укриття під час тривоги
засідання Верховної Ради, 28 травня 2026
Фото: скріншот

Верховна Рада зареєструвала постанову про продовження роботи парламенту під час повітряної тривоги. Про це спікер ВР Руслан Стефанчук повідомив 13 жовтня, після чергової перерви в засіданні на час російської дронової атаки.

Проєкт постанови розглянуть, коли буде політичний консенсус. Подробиць Стефанчук не надав. 

Нагадаємо, йдеться про голосування депутатів через спеціальний застосунок у телефоні у захищеному приміщенні Ради.

Апарат Ради вже облаштував альтернативне місце, де нардепи зможуть проголосувати в електронному додатку на телефоні чи планшеті після персональної ідентифікації. Це роблять, аби законотворча робота парламенту не була паралізована тривогами. Чи не суперечить це Конституції й іншим законам, і чому частина нардепів виступила проти «Ради у смартфоні», читайте у матеріалі LB.ua.

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