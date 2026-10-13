Рада зареєструвала постанову про голосування з укриття під час тривоги

Її розглянуть, коли буде політичний консенсус.

Верховна Рада зареєструвала постанову про продовження роботи парламенту під час повітряної тривоги. Про це спікер ВР Руслан Стефанчук повідомив 13 жовтня, після чергової перерви в засіданні на час російської дронової атаки.

Проєкт постанови розглянуть, коли буде політичний консенсус. Подробиць Стефанчук не надав.

Нагадаємо, йдеться про голосування депутатів через спеціальний застосунок у телефоні у захищеному приміщенні Ради.

Апарат Ради вже облаштував альтернативне місце, де нардепи зможуть проголосувати в електронному додатку на телефоні чи планшеті після персональної ідентифікації. Це роблять, аби законотворча робота парламенту не була паралізована тривогами. Чи не суперечить це Конституції й іншим законам, і чому частина нардепів виступила проти «Ради у смартфоні», читайте у матеріалі LB.ua.