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Верховна Рада викликала на доповідь мера Києва Віталія Кличка

Відповідну ініціативу висунула Мар'яна Безугла. 

Верховна Рада викликала на доповідь мера Києва Віталія Кличка
Віталій Кличко, мер Києва
Фото: Зоряна Стельмах

Верховна Рада викликала для доповіді міського голову Києва Віталія Кличка. За відповідну пропозицію народної депутатки Мар'яни Безуглої проголосував 151 депутат, стало відомо з трансляції засідання. 

Безугла зазначила, що парламентарі жодного разу не заслухали Кличка. І додала, що його виклик – це питання не про політичні партії і сили. 

Спікер поставив пропозицію про виклик на голосування, і її підтримала достатня кількість депутатів. Кличко має прибути 14 жовтня на 12 годину. 

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«Будь ласка, підготуйте, поінформуйте, що ми будемо його чекати», – сказав Руслан Стефанчук.

Виклик міського голови столиці відбувся на тлі спричинених російськими ударами перебоїв в електропостачанні. Знеструмлення і скачки напруги призводили до кількох зупинок руху метро і багатогодинних перебоїв у водопостачанні.

Кличко пояснював, що вся власна генерація електроенергії міста розбита, тому воно повністю залежне від загальнодержавної системи. 

Водночас міській владі закидають недостатню підготовку до нових ударів по енергетиці. Ексголова Агентства з відновлення Сергій Сухомлин, серед іншого, ставив під сумнів рішення відновлювати ТЕЦ, а не будувати розгалужену мережу малих об'єктів для опалення. 

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