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У Києві прокуратура через суд вимагає зобовʼязати місцеву владу встановити мобільні укриття

Також скерували позов про бездіяльність КМВА та міськради щодо встановлення таких укриттів. 

У Києві прокуратура через суд вимагає зобовʼязати місцеву владу встановити мобільні укриття
У Києві встановили мобільне укриття, 18 грудня 2025
Фото: Телеграм / Тимур Ткаченко

Київська міська прокуратура звернулась до суду з позовом, в якому просить визнати протиправною бездіяльність Київської міської державної адміністрації й Київської міської ради щодо встановлення у місті мобільних укриттів.

Як йдеться у пресрелізі, також прокуратура вимагає зобов’язати органи місцевого самоврядування вжити невідкладні заходи для встановлення таких укриттів зокрема, біля зупинок громадського транспорту, у парках та скверах.

«Зазначимо, що чинне законодавство покладає саме на органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади обов’язок щодо створення та підтримки в належному стані захисних споруд цивільного захисту, а також забезпечення укриттів для населення на відповідних територіях. Зокрема про це йдеться у статтях 17, 19, 32 Кодексу цивільного захисту України, статтях 27, 36-1, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», – повідомили у прокуратурі.

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Там зазначають, що, попри тривалий період повномасштабних бойових дій, у столиці немає наземних мобільних укриттів швидкого розгортання в публічних місцях.

За статистикою, як йдеться у повідомленні, під час обстрілів Києва росіянами значна частина трагічних випадків та загибелі людей стається саме на вулицях, коли не встигають дістатися до підземних станцій метро або стаціонарних сховищ.

У позовній заяві прокуратура пише, що поточний стан забезпечення населення засобами цивільного захисту є недостатнім і потребує негайного реагування з боку органів місцевого самоврядування та виконавчої влади.

Наразі суд відкрив провадження у справі.

  • Кличко ще минулого року заявляв, що Рада оборони столиці розгляне алгоритм встановлення мобільних укриттів. 
  • Цього року на запит LB.ua КП "Київпастранс" повідомило, що запланувало придбання і встановлення 14 первинних (мобільних) укриттів. 
  • У середині вересня Кличко казав, що закупили укриття, і протягом місяця перша частина – приблизно 40-50 штук – буде на зупинках транспорту, де немає стаціонарних сховищ.
  • Рік тому Київрада вже виділяла 500 млн грн районам Києва на програму закупівлі мобільних укриттів, але тоді закупівлі були скасовані, а гроші перекинули на інші напрямки.
  • На залізничних станціях Київської області нещодавно почали встановлювати модульні укриття для захисту пасажирів і працівників залізниці під час російських атак.
  • У вересні стало відомо, що Євросоюз виділить 10 млн євро на облаштування укриттів в Україні, частину яких планують спрямувати на встановлення мобільних захисних споруд у прифронтових регіонах. 
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