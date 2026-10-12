Також скерували позов про бездіяльність КМВА та міськради щодо встановлення таких укриттів.

Київська міська прокуратура звернулась до суду з позовом, в якому просить визнати протиправною бездіяльність Київської міської державної адміністрації й Київської міської ради щодо встановлення у місті мобільних укриттів.

Як йдеться у пресрелізі, також прокуратура вимагає зобов’язати органи місцевого самоврядування вжити невідкладні заходи для встановлення таких укриттів зокрема, біля зупинок громадського транспорту, у парках та скверах.

«Зазначимо, що чинне законодавство покладає саме на органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади обов’язок щодо створення та підтримки в належному стані захисних споруд цивільного захисту, а також забезпечення укриттів для населення на відповідних територіях. Зокрема про це йдеться у статтях 17, 19, 32 Кодексу цивільного захисту України, статтях 27, 36-1, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», – повідомили у прокуратурі.

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Там зазначають, що, попри тривалий період повномасштабних бойових дій, у столиці немає наземних мобільних укриттів швидкого розгортання в публічних місцях.

За статистикою, як йдеться у повідомленні, під час обстрілів Києва росіянами значна частина трагічних випадків та загибелі людей стається саме на вулицях, коли не встигають дістатися до підземних станцій метро або стаціонарних сховищ.

У позовній заяві прокуратура пише, що поточний стан забезпечення населення засобами цивільного захисту є недостатнім і потребує негайного реагування з боку органів місцевого самоврядування та виконавчої влади.

Наразі суд відкрив провадження у справі.