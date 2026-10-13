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​Кличко взяв участь у засіданні Європейського комітету регіонів і розповів, як Київ готується до зими

Мер наголосив, що місто потребує додаткової допомоги міжнародних партнерів. 

​Кличко взяв участь у засіданні Європейського комітету регіонів і розповів, як Київ готується до зими
Віталій Кличко
Фото: КМДА

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь онлайн у пленарному засіданні Європейського комітету регіонів, що відбувається цими днями в Брюсселі.

Про це він повідомив у Telegram.

"Поінформував, як українська столиця долає виклики війни та наслідки масованих ворожих атак. Розповів, як Київ готується до зими, забезпечуючи стабільну роботу систем тепло-, водо- та електропостачання", - написав Кличко.

Водночас, він наголосив, що місто потребує додаткової допомоги міжнародних партнерів. За словами мера, Києву і надалі потрібні системи резервного живлення, трансформатори та обладнання для ремонту енергетичних, теплових і водопровідних мереж.

"Подякував президентці Європейського комітету регіонів Каті Тютто та голові Робочої групи з питань України Антьє Гроттер за підтримку України. Зокрема, за надісланий лист до європейських міст і регіонів із закликом надати українським органам місцевого самоврядування термінову допомогу напередодні зими. Наголосив й на важливості розвитку місцевого самоврядування в Україні, посилення спроможності українських громад, на необхідності продовження реформи з децентралізації", - додав Кличко. 

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що станом на середину жовтня навіть у прикордонних і прифронтових областях виконання планів стійкості вище, ніж у Києві. Президент розпочав консультації щодо невідкладних безпекових та управлінських кроків, щоб виправити ситуацію. 
  • Росія з 30 вересня відновила масовані атаки проти енергетики України, зокрема в столичному регіоні. Це призвело до масштабних знеструмлень і перепадів напруги. У Києві кілька разів зупинялося метро, не працював наземний електротранспорт і зникало водопостачання.
  • Мер Віталій Кличко пояснював, що Київ під час попередніх атак втратив усю власну генерацію, тому тепер повністю залежить від енергосистеми країни. 
  • Водночас міську владу критикують за недостатню підготовку до нових ударів і деякі рішення, зокрема – відновлювати ТЕЦ, а не будувати розгалужену мережу.
  • На ці вихідні активісти оголосили акцію з закликом до Кличка піти в відставку. На завтра, 14 жовтня, Кличка викликали на доповідь у Верховну Раду.
  • Сам мер заявив, що його хочуть "посунути" і назвав звинувачення в зриві опалювального сезону безпідставними.
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