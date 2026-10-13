У Києві викрили схему продажу автівок, ввезених для ЗСУ під виглядом гуманітарної допомоги

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Детективи Бюро економічної безпеки разом із працівниками Нацполіції викрили схему незаконного продажу автомобілів, які завозили в Україну для потреб військових.

Протягом цього року організатор оборудки встиг реалізувати 71 автівку, заявила пресслужба БЕБ.

Для ввезення машин зловмисник використовував три підконтрольні благодійні фонди. На митниці він подавав документи про те, що транспорт призначений для українських захисників, що дозволяло уникати сплати митних платежів.

Замість передачі на фронт автомобілі продавали в Києві. Оголошення про продаж організатор розміщував на популярних майданчиках «ОLX» і «Auto.ria».

Правоохоронці затримали фігуранта безпосередньо під час продажу чергової машини. Під час обшуків у нього вдома вилучили ще дві автівки.

Затриманому вже повідомили про підозру за фактом незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Наразі триває досудове розслідування.