Корецький: Уряд розширив програму допомоги на встановлення автономного живлення у будинках ще на чотири області

Раніше програма діяла у Києві, на Київщині та Харківщині.

Уряд розширив програму державної допомоги у встановленні автономних джерел живлення в багатоквартирних будинках.

Як повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, спершу програма була доступна в Києві, на Київщині та Харківщині. Тепер же запрацює ще в чотирьох областях: Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Сумській.

«Подати заявку від імені співвласників можуть ОСББ, управителі багатоквартирних будинків, а також житлово-будівельні та обслуговуючі кооперативи. Програма передбачає встановлення обладнання, яке забезпечить роботу освітлення, водопостачання, тепла, зв’язку та ліфтів у разі відключень», - пояснив Корецький.

Окрім розширення географії, Кабмін також удосконалив механізм реалізації програми, додав прем’єр.