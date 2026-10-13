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ВР підтримала закон про новий уніфікований вид державної підтримки

Вона надаватиметься малозабезпеченим сім’ям та включатиме проведення індивідуальної оцінки потреб домогосподарств. 

ВР підтримала закон про новий уніфікований вид державної підтримки
Фото: Верховна Рада

Сьогодні, 13 жовтня, Верховна Рада підтримала закон №15094 про базову соціальну допомогу вразливим верствам населення. 

Як повідомили у пресслужбі ВР, «за» проголосували 247 народних депутатів.

Документ запроваджує новий уніфікований вид державної підтримки. Вона надаватиметься малозабезпеченим сім’ям та включатиме проведення індивідуальної оцінки потреб домогосподарств. Підтримка поєднуватиме грошові виплати та соціальні послуги, а для працездатних отримувачів – допомогу з поверненням до роботи та досягненням фінансової самостійності.

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Це щомісячна грошова виплата, розмір якої залежатиме від складу сім’ї, її середньомісячного сукупного доходу та майнового стану.Розмір цих виплат не може бути меншим за загальний розмір державної підтримки, яку сім’я або особа отримувала на день звернення.

Строки призначення допомоги:

  • довічно — для окремо визначених категорій осіб.
  • 1 рік — для багатодітних сімей;
  • 6 місяців — для сімей у складних життєвих обставинах;
  • 3 місяці — для сімей, які перебувають у кризовій ситуації.

Водночас Кабмін має право визначати постановами випадки, коли базова соціальна допомога, призначена на 6 місяців, може автоматично продовжуватися ще на наступні 6 місяців. Це також передбачено відповідною нормою законопроєкту.

Допомога призначатиметься одночасно з організацією надання соціальних послуг, а непрацюючим членам сімʼї допомагатимуть шукати роботу. Також передбачається залучення соціального менеджера, який оцінюватиме потреби сім’ї та формуватиме план ведення випадку.

Виконавчі органи місцевих рад мають забезпечувати виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах або кризовій ситуації, інформування про право на допомогу, консультування та сприяння в оформленні необхідних документів.

Закон передбачає перехідний період для поступового впровадження нової системи.

Документ вводиться в дію з 1 січня 2028 року.

У період з 1 січня до 31 грудня 2028 року передбачено можливість переходу на базову соціальну допомогу для сімей, які отримують окремі види державної соціальної допомоги, зокрема допомогу малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, на дітей у багатодітних сім’ях, тимчасову державну допомогу дітям у визначених законом випадках, а також державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Фінансуватимуть виплати базової соціальної допомоги із держбюджету. Також можуть залучатися кошти міжнародних донорів, міжнародної технічної допомоги, благодійні внески та інші не заборонені законом джерела.

  • Навесні в Україні спростили механізм отримання державної підтримки для сімей із дітьми та майбутніх батьків.
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