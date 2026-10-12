"Укренерго": завтра в частині регіонів діятимуть графіки відключення світла

Ситуація в енергосистемі може змінюватись.

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У вівторок, 13 жовтня, в частині регіонів України будуть діяти графіки відключення світла.

Про це повідомили в "Укренерго".

З 06:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу

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З 06:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 2 черг).

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Про актуальну ситуацію можна дізнатись на сторінках обленерго в кожному регіоні.

"Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" - зазначили в "Укренерго".