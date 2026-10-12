​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
ГоловнаЕкономікаДержава

"Укренерго": завтра в частині регіонів діятимуть графіки відключення світла

Ситуація в енергосистемі може змінюватись.

"Укренерго": завтра в частині регіонів діятимуть графіки відключення світла

У вівторок, 13 жовтня, в частині регіонів України будуть діяти графіки відключення світла.

Про це повідомили в "Укренерго".

З 06:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу

Реклама

З 06:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 2 черг).

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Про актуальну ситуацію можна дізнатись на сторінках обленерго в кожному регіоні.

"Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" - зазначили в "Укренерго".

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies