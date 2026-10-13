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Держмитслужба відреагувала на затримання свого співробітника через ДТП на Прикарпатті

Почалася процедура звільнення посадовця з митних органів, запевнили в ДМС.

Держмитслужба відреагувала на затримання свого співробітника через ДТП на Прикарпатті
вручення підозри митнику
Фото: Прокуратура Івано-Франківщини

Державна митна служба оприлюднила заяву щодо затримання свого співробітника, якого підозрюють у вчиненні ДТП в Івано-Франківській області.

Як ідеться в заяві ДМС, головний державний інспектор митного поста «Коломия» Івано-Франківської митниці у позаробочий час вчинив наїзд на пішохода та залишив місце пригоди.

«Аварія сталася у вихідний день - 11 жовтня у Городенці на Прикарпатті. Водія затримали та повідомили про підозру. Держмитслужба категорично засуджує протиправні дії з боку працівників служби. Розпочато процедуру звільнення згаданої посадової особи з митних органів. Остаточну оцінку подіям надасть слідство і суд», - наголосило відомство.

Івано-Франківська облпрокуратура оприлюднила подробиці ДТП.

«13 жовтня 2026 року, прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили про підозру 31-річному жителю міста Городенка, який, за даними слідства, збив пішохода та втік з місця ДТП. Аварія сталася 11 жовтня 2026 року близько 23:00 год в місті Городенка. Встановлено, що підозрюваний, керуючи автомобілем «Volkswagen ID.4», їхав по вул. Винниченка (за попередніми даними, із перевищенням швидкості), де здійснив наїзд на 25-річного місцевого жителя. Чоловік в цей момент рухався краєм проїзної частини у попутному із автомобілем напрямі. Унаслідок наїзду потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження: закриту черепно-мозкову травму та відкритий перелом обох стегнових кісток. Його госпіталізували до реанімаційного відділення Городенківської районної лікарні. Наразі він перебуває у комі», - заявила прокуратура.

Винуватець ДТП втік з місця події і, як заявили у прокуратурі, він сховав машину в гаражі, а наступного дня вийшов на роботу, наче нічого не сталося.

  • У 2020 році працівник Галицької митниці, перебуваючи за кермом автомобіля Range Rover у стані наркотичного сп’яніння, збив у центрі Львова велопатрульного.
  • Після розголосу у ЗМІ Галицька митниця оприлюднила заяву, у якій повідомила, що підозрюваний не є її працівником, а залишився в старій структурі ДФС, проте переховувався на лікарняному.
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