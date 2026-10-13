У середу в частині регіонів діятимуть графіки відключення світла

Ситуація в енергосистемі може змінюватись.

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У середу, 14 жовтня, у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

Від 6:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу

Також від 6:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 2 черг)

"Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - наголосили в Укренерго.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись. За графіками відключень можна слідкувати на сторінках обленерго.