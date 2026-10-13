Також є прогрес на шляху до вступу у ЄС, додав глава держави.

Україна проводить перемовини з партнерами і очікує на нові пакети підтримки.

Про це у вечірньому відеозверненні 13 жовтня повідомив президент Володимир Зеленський.

«Будуть хороші рішення на підтримку України на цьому тижні, ми готуємо їх зараз. Я продовжую контактувати з усіма нашими партнерами, які можуть нам допомогти і які завжди дієві. Буду говорити з Данією сьогодні, буду говорити з Литвою – з прем’єр-міністрами. Завтра – важливі перемовини в Британії. Цей тиждень – також перемовини із Євросоюзом. Будуть пакети підтримки для України, і рухаємося також у переговорах про вступ у Європейський Союз», - сказав глава держави.

Зеленський додав, що Україна також відкриває два кластери і що «до кінця року ми маємо відкрити всі шість переговорних кластерів, це наш план, і це – пріоритет».

«Також ми працюємо і на забезпечення повної фінансової підтримки України, українців, на виконання наших домовленостей із Європою. Я хочу сьогодні подякувати нашим парламентарям та подякувати нашим урядовцям: на цьому тижні є необхідні рішення – необхідні закони, необхідні урядові рішення», - підсумував президент.