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Російські дрони атакували цивільну інфраструктуру в Сумах

Пошкоджені складські приміщення та автомобілі.

Російські дрони атакували цивільну інфраструктуру в Сумах
Суми, ілюстративне фото
Фото: Сумська ОВА

Упродовж дня, 13 жовтня, росіяни атакували Суми дронами. Пошкоджені складські приміщення та автомобілі. 

Про це повідомив очільник Сумської МВА Олександр Кривошеєнко.

У Ковпаківському районі Сум відбулося 2 влучання по припаркованих цивільних автівках. 

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Зазнали пошкоджень - вантажівка та легковик, припаркований біля житлових будинків. 

Виникли пожежі, які вже локалізували. Попередньо без постраждалих.

Раніше, цього ж дня, росіяни вдарили по Ковпаківському та Зарічному районах Сум. Влучання відбулись по складських приміщеннях, на одній із локацій виникла пожежа.

Обійшлося без постраждалих. 

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