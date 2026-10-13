Російські дрони атакували цивільну інфраструктуру в Сумах

Упродовж дня, 13 жовтня, росіяни атакували Суми дронами. Пошкоджені складські приміщення та автомобілі.
Про це повідомив очільник Сумської МВА Олександр Кривошеєнко.
У Ковпаківському районі Сум відбулося 2 влучання по припаркованих цивільних автівках.
Зазнали пошкоджень - вантажівка та легковик, припаркований біля житлових будинків.
Виникли пожежі, які вже локалізували. Попередньо без постраждалих.
Раніше, цього ж дня, росіяни вдарили по Ковпаківському та Зарічному районах Сум. Влучання відбулись по складських приміщеннях, на одній із локацій виникла пожежа.
Обійшлося без постраждалих.