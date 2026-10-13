На Дніпропетровщині внаслідок ворожих одна людина загинула та четверо дістали поранень

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Упродовж дня, 13 жовтня, росіяни близько 40 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. Є поранені, одна людина загинула.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Внаслідок обстрілів четверо людей дістали поранень.

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У Солонянській громаді Дніпровського району понівечена приватна оселя.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, автівки. Постраждали 31-річний чоловік та 73-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.

У Маломихайлівській громаді Синельниківського району понівечена інфраструктура.

На Криворіжжі противник цілив по Зеленодольській громаді. Пошкоджений приватний будинок.

У Павлограді внаслідок атаки безпілотниками одна людина загинула, двоє дістали поранень. У середмісті зайнялася пожежа.