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На Дніпропетровщині внаслідок ворожих одна людина загинула та четверо дістали поранень

Росіяни атакували область безпілотниками та артилерією.

На Дніпропетровщині внаслідок ворожих одна людина загинула та четверо дістали поранень
Наслідки атаки на Дніпропетровщину 13 жовтня
Фото: Олександр Ганжа/Telegram

Упродовж дня, 13 жовтня, росіяни близько 40 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. Є поранені, одна людина загинула.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

 Внаслідок обстрілів четверо людей дістали поранень

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У Солонянській громаді Дніпровського району понівечена приватна оселя.

 На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, автівки. Постраждали 31-річний чоловік та 73-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.

У Маломихайлівській громаді Синельниківського району понівечена інфраструктура.

На Криворіжжі противник цілив по Зеленодольській громаді. Пошкоджений приватний будинок.

У Павлограді внаслідок атаки безпілотниками одна людина загинула, двоє дістали поранень. У середмісті зайнялася пожежа.

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