На Дніпропетровщині внаслідок ворожих одна людина загинула та четверо дістали поранень

Упродовж дня, 13 жовтня, росіяни близько 40 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. Є поранені, одна людина загинула.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Внаслідок обстрілів четверо людей дістали поранень.
У Солонянській громаді Дніпровського району понівечена приватна оселя.
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, автівки. Постраждали 31-річний чоловік та 73-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.
У Маломихайлівській громаді Синельниківського району понівечена інфраструктура.
На Криворіжжі противник цілив по Зеленодольській громаді. Пошкоджений приватний будинок.
У Павлограді внаслідок атаки безпілотниками одна людина загинула, двоє дістали поранень. У середмісті зайнялася пожежа.