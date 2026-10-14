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Ворог масовано атакував Укрзалізницю в різних областях: вокзали, станції, депо

Матеріальні втрати – суттєві. 

Ворог масовано атакував Укрзалізницю в різних областях: вокзали, станції, депо
Атака на Укрзалізницю
Фото: Pertsovskyi Facebook

Уночі 14 жовтня Росія масовано атакувала залізничні об'єкти в різних областях України. Під атакою були локомотивні і вагонні депо, ремонтні підприємства, вокзали і станції та рухомий склад.

Про це повідомив керівник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Він зазначив, що росіяни атакували залізницю в Хмельницькій, Вінницькій, Київській, Харківській і Тернопільській областях.

«Тернопільщину. Вибивало енергетику, наші фахівців тут же відновлювали, блокувало через негабарит ключові напрямки - організовували альтернативні та забезпечували проїзд. Ключове – всі завчасно попереджались, чітко евакуйовувались і пройшли ніч без постраждалих і людських втрат. Матеріальні втрати – суттєві, вже від ранку працюємо над відновленням», – йдеться в повідомленні голови правління.

Перцовський додав, що поїзди столичного вузла призупиняли через балістичну атаку. 

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