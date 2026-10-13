ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості з ексрадником Офісу президента Шилом (доповнено)

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоду про визнання винуватості з ексрадником Офісу президента Артемом Шилом.
Про це йдеться у повідомленні громадської організації Transparency International Ukraine та повідомленні ВАКС.
Шила визнали винним у кримінальних правопорушеннях за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Йому призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі без права обіймати посади, які пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських повноважень у військових формуваннях та правоохоронних органах строком на 3 роки.
Також, згідно із затвердженою угодою, Артем Шило має сплатити штраф у розмірі 204 млн грн. Крім того, встановлено строк розтермінування суми штрафу на 1 рік зі сплатою щоквартально 51 млн грн.
На підставі ст. 75 КК України Шила звільнили від покарання із встановленням іспитового строку на 3 роки.
Угодою про визнання винуватості застосовано спецконфіскацію до таких активів Шила:
- квартири площею 183,5 кв.м та двох квартир площею 102,3 кв.м;
- коштів на суму 325,7 млн грн.
Доповнення. Також, як йдеться у повідомленні ВАКС, у рамках угоди обвинувачений взяв на себе зобовʼязання відшкодувати шкоду у розмірі 60 млн грн, перерахувати 80 млн грн на фонд БО «МБФ «Повернись живим» і надати викривальні показання щодо інших осіб.
А на особистий автомобіль Mercedes-Benz накладений арешт ВАКС скасували.
Як пише TIU, це вже третя угода в межах епізоду діяльності бек-офісу для заволодіння коштами «Укрзалізниці».
«Ріелтор Олександр Лісковацький та пособник – працівник СБУ Олександр Ковалюк уклали угоду зі слідством раніше. Четвертий фігурант — співорганізатор Костянтин Мельник теж виявив бажання укласти угоду про визнання винуватості. Наразі його угоду не затверджено», – йдеться у повідомленні.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
Деталі справи
- У серпні цього року справу про діяльність "бек-офісу" Укрзалізниці і мільйонні збитки скерували до суду.
- За даними Transparency International Ukraine, ідеться, зокрема, про ексрадника глави ОПУ Артема Шила, нардепа Віктора Бондаря, підприємця Володимира Котляра, заступника директора УЗ Олександра Шевченка.
- У червні – грудні 2022 року керівник групи через підконтрольних службовців УЗ забезпечив перемогу визначеної компанії у тендері на постачання трансформаторів. Продукцію купували в узбецького виробника через болгарську й українську фірми-прокладки, подвоївши її вартість. Збитки компанії від цієї схеми склали 95 мільйонів гривень.
- Водночас організатори схеми вступили у змову з іншою злочинною групою, яку очолювали чинний народний депутат України і приватний підприємець. Вони контролювали постачання кабельно-провідникової продукції за завищеними цінами. За можливість продовжувати продажі фігуранти вимагали відкат у розмірі 7% від обсягу закупівель.
- Протягом 2021–2022 років підконтрольні нардепу підприємства продавали продукцію за цінами, значно вищими за ринкові, що завдало «Укрзалізниці» збитків ще на понад 140 мільйонів гривень.
- Крім цього, організатор схеми легалізував понад 173 мільйони гривень злочинних доходів, які накопичив за час служби в органах безпеки. Він купував елітну житлову і комерційну нерухомість у Печерському та Шевченківському районах Києва, а також перераховував гроші підконтрольним ФОП під виглядом оплати послуг салону краси. У цьому йому допомагав рієлтор, який оформлював майно на підставних осіб, занижував його вартість та підбирав фінансові установи зі слабкою перевіркою походження коштів. Співорганізатор схеми також відмивав гроші через власне підприємство.