ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості з ексрадником Офісу президента Шилом (доповнено)

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоду про визнання винуватості з ексрадником Офісу президента Артемом Шилом.

Про це йдеться у повідомленні громадської організації Transparency International Ukraine та повідомленні ВАКС.

Шила визнали винним у кримінальних правопорушеннях за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

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Йому призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі без права обіймати посади, які пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських повноважень у військових формуваннях та правоохоронних органах строком на 3 роки.

Також, згідно із затвердженою угодою, Артем Шило має сплатити штраф у розмірі 204 млн грн. Крім того, встановлено строк розтермінування суми штрафу на 1 рік зі сплатою щоквартально 51 млн грн.

На підставі ст. 75 КК України Шила звільнили від покарання із встановленням іспитового строку на 3 роки.

Угодою про визнання винуватості застосовано спецконфіскацію до таких активів Шила:

квартири площею 183,5 кв.м та двох квартир площею 102,3 кв.м;

коштів на суму 325,7 млн грн.

Доповнення. Також, як йдеться у повідомленні ВАКС, у рамках угоди обвинувачений взяв на себе зобовʼязання відшкодувати шкоду у розмірі 60 млн грн, перерахувати 80 млн грн на фонд БО «МБФ «Повернись живим» і надати викривальні показання щодо інших осіб.

А на особистий автомобіль Mercedes-Benz накладений арешт ВАКС скасували.

Як пише TIU, це вже третя угода в межах епізоду діяльності бек-офісу для заволодіння коштами «Укрзалізниці».

«Ріелтор Олександр Лісковацький та пособник – працівник СБУ Олександр Ковалюк уклали угоду зі слідством раніше. Четвертий фігурант — співорганізатор Костянтин Мельник теж виявив бажання укласти угоду про визнання винуватості. Наразі його угоду не затверджено», – йдеться у повідомленні.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Деталі справи