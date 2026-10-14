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Мер Москви знову поскаржився на десятки дронів, які летіли на столицю Росії

Собянін заявив про нібито знищення 180 безпілотників. 

Мер Москви знову поскаржився на десятки дронів, які летіли на столицю Росії
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що від 20:30 вівторка в бік столиці Росії летіли 493 безпілотники.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"У період з 20:30 вівторка по 07:00 у бік Московського регіону летіло 493 БПЛА. Більшість нейтралізована силами ППО на далеких підступах. 180 безпілотників знищено на підльоті до Москви", - сказав він. 

Раніше він також повідомляв, що з вечора понеділка до Московського регіону начебто летіло 417 БПЛА, і "більшість нейтралізована силами ППО на далеких підступах". 

За даними медіа, вночі Сили оборони України атакували дата-центр класу МегаЦОД "Сбєрбанку" у місті Балаково Саратовської області. Також під атакою була промзона металургійного заводу "М-3 Балаково" в тому ж місті. Підприємство виробляє сталь і займається металопрокатом (2-5).

На нафтоналивному терміналі Новошахтинського заводу у Ростові вночі вибухнув ще один резервуар. Обʼєкт був атакований 10 жовтня.

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