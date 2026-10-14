Мер Москви знову поскаржився на десятки дронів, які летіли на столицю Росії

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що від 20:30 вівторка в бік столиці Росії летіли 493 безпілотники.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"У період з 20:30 вівторка по 07:00 у бік Московського регіону летіло 493 БПЛА. Більшість нейтралізована силами ППО на далеких підступах. 180 безпілотників знищено на підльоті до Москви", - сказав він.

Раніше він також повідомляв, що з вечора понеділка до Московського регіону начебто летіло 417 БПЛА, і "більшість нейтралізована силами ППО на далеких підступах".

За даними медіа, вночі Сили оборони України атакували дата-центр класу МегаЦОД "Сбєрбанку" у місті Балаково Саратовської області. Також під атакою була промзона металургійного заводу "М-3 Балаково" в тому ж місті. Підприємство виробляє сталь і займається металопрокатом (2-5).

На нафтоналивному терміналі Новошахтинського заводу у Ростові вночі вибухнув ще один резервуар. Обʼєкт був атакований 10 жовтня.