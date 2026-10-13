Депутати Європарламенту закликають Єврокомісію захистити Міжнародний кримінальний суд від санкцій США

58 євродепутатів звернулися до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із закликом захистити Міжнародний кримінальний суд від американських санкцій.

Парламентарі закликають негайно задіяти всі наявні інструменти, щоб уберегти суд від наслідків обмежень, та вимагають від керівництва Євросоюзу провести чітку межу у відносинах з адміністрацією США, передає Politico.

Приводом для занепокоєння стали нові санкції Вашингтона проти низки суддів МКС, серед яких є громадяни Франції, Італії і Словенії. Увагу американської влади суд привернув після видачі ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Останні обмеження ризикують повністю відрізати МКС від доларової фінансової системи і більшості світових технологічних сервісів.

У своєму листі депутати назвали дії США нападом іноземної держави на інституцію, розташовану на території ЄС, із використанням європейської ж фінансової системи. Вони наполягають на застосуванні спеціального захисного механізму (Blocking Statute), який заборонить європейським компаніям виконувати американські санкції після завершення 180-денного перехідного періоду.

Поки міністри закордонних справ країн ЄС шукають рішення для продовження співпраці з МКС, європарламентарі вимагають значно жорсткішої реакції.