Депутати Європарламенту закликають Єврокомісію захистити Міжнародний кримінальний суд від санкцій США

58 євродепутатів звернулися до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із закликом захистити Міжнародний кримінальний суд від американських санкцій.
Парламентарі закликають негайно задіяти всі наявні інструменти, щоб уберегти суд від наслідків обмежень, та вимагають від керівництва Євросоюзу провести чітку межу у відносинах з адміністрацією США, передає Politico.
Приводом для занепокоєння стали нові санкції Вашингтона проти низки суддів МКС, серед яких є громадяни Франції, Італії і Словенії. Увагу американської влади суд привернув після видачі ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Останні обмеження ризикують повністю відрізати МКС від доларової фінансової системи і більшості світових технологічних сервісів.
У своєму листі депутати назвали дії США нападом іноземної держави на інституцію, розташовану на території ЄС, із використанням європейської ж фінансової системи. Вони наполягають на застосуванні спеціального захисного механізму (Blocking Statute), який заборонить європейським компаніям виконувати американські санкції після завершення 180-денного перехідного періоду.
Поки міністри закордонних справ країн ЄС шукають рішення для продовження співпраці з МКС, європарламентарі вимагають значно жорсткішої реакції.
- Цього місяця стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа запроваджує санкції проти представників Міжнародного кримінального суду на тлі розслідувань щодо дій Ізраїлю у Смузі Гази та ордера на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.
- Під санкції потрапили спеціальна доповідачка ООН з питань Палестини Франческа Альбанезе, вісім суддів МКС і троє прокурорів. Обмеження проти Альбанезе запровадили після її доповіді про діяльність великих компаній, які, за її оцінкою, сприяють порушенням прав палестинців.
- Білий дім також вимагає від МКС змінити установчий статут, щоб унеможливити розслідування, спрямовані проти Трампа та його найближчих помічників. Держдепартамент США продовжує опрацьовувати нові санкції, зокрема проти співробітників суду нижчого рівня, щоб домогтися припинення розслідувань щодо Гази.
- Речник Державного департаменту США Томмі Піготт заявив, що Вашингтон не дозволить, аби МКС порушував суверенітет країни або застосовував свою юрисдикцію до американських та ізраїльських громадян, як вважають у США, незаконно.
- Раніше повідомлялося, що Міжнародний кримінальний суд вжив заходів для захисту від потенційних санкцій з боку США.
- Зокрема, у суді провели значну роботу для збереження автономності та мінімізації наслідків можливих обмежень у майбутньому.
- Будь-які санкції, запроваджені Міністерством фінансів США щодо всієї організації, заборонятимуть громадянам та компаніям США надавати суду кошти, товари чи послуги без ліцензії Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США. Банки часто надмірно дотримуються таких санкцій США, оскільки вони залежать від доступу до американської фінансової системи. Серед операцій суду, на які можуть вплинути санкції проти всієї організації, є закупівля ІТ-послуг та страхування, найм слідчих та проведення повсякденних фінансових операцій.