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МЗС Латвії внесло російського журналіста Рагозіна до «чорного списку»

У 2022 році тодішній міністр оборони Латвії публічно називав його ймовірним агентом російського впливу.

МЗС Латвії внесло російського журналіста Рагозіна до «чорного списку»
Леонід Рагозін
Фото: Х/ Leonid Ragozin

Міністерство закордонних справ Латвії офіційно підтвердило, що 7 жовтня оновило список небажаних осіб ще одним громадянином Росії. 

За даними Delfi, йдеться про журналіста Леоніда Рагозіна. Латвійське МЗС не називало його ім’я.

Речниця міністерства Ліга Ермацане пояснила, що дипломати ухвалили це рішення після спільного аналізу ситуації з іншими компетентними органами і відповідно до Закону про імміграцію. Радник міністра додав, що влада не розкриватиме підстави внесення росіянина до списку задля державної безпеки.

Поштовхом до цього кроку стали нещодавні заяви Рагозіна в американському подкасті. Росіянин описував позицію Кремля і стверджував, що Росія почувається змушеною відповідати грубою силою на провокації Заходу. Politico зазначає, що саме ці висловлювання обурили латвійську спільноту.

Рагозін живе у Ризі з 2014 року, куди переїхав після анексії Криму. Раніше він співпрацював із BBC, Politico, Bloomberg та іншими міжнародними медіа.

Ініціатором чергового розгляду його справи став міністр внутрішніх справ Яніс Домбрава. Посадовець заявив, що російський журналіст тривалий час публічно шкодить інтересам Латвії, виправдовує зовнішню політику Кремля і дискредитує Україну. Це вже не перші закиди на адресу Рагозіна: у 2022 році тодішній міністр оборони Латвії також публічно називав його ймовірним агентом російського впливу.

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