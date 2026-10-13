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Контррозвідка Британії заявила про посилення гібридних атак з боку Ірану й Росії

Москва активно застосовує тактику гібридної війни, яка перебуває на межі відкритого збройного конфлікту, вважає очільник МІ5.

Контррозвідка Британії заявила про посилення гібридних атак з боку Ірану й Росії
Очільник МІ5 Кен МакКаллум
Фото: Sky News

Іран нарощує спроби атакувати військові об'єкти у Великобританії, а Росія посилює гібридну війну проти союзників України. 

Про це у своїй щорічній промові про загрози безпеці повідомив генеральний директор британської контррозвідки MI5 Кен Маккаллум, передає Reuters.

За словами очільника MI5, за останнє десятиліття державні загрози зросли вчетверо, тому зараз його відомство виділяє на боротьбу з ними більше ресурсів, ніж під час Холодної війни.

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Маккаллум зазначив, що цього року стався суттєвий зсув в амбіціях Тегерана щодо ударів по складніших цілях, зокрема по військових об'єктах. Тільки за останній рік операції, пов'язані з Іраном, призвели до понад 50 арештів у Британії. Прем'єр-міністр Енді Бернем раніше заявив про високу ймовірність причетності Ірану до спроби атаки на авіабазу ВПС Фейрфорд, яку використовують американські бомбардувальники. У результаті інциденту США тимчасово вивели свої літаки з цієї бази.

Тегеран традиційно заперечує звинувачення у ворожій діяльності на території Британії. На запитання про спроможність Ірану здійснювати складніші напади, зокрема з використанням дронів-камікадзе, очільник MI5 підкреслив, що можливості іранців обмежені рівнем кримінальних угруповань і посередників, яких вони наймають для виконання завдань у Британії.

Попри заперечення з боку РФ щодо її участі у ворожих діях на Заході, Маккаллум назвав Росію агресором номер один. Він наголосив, що Москва активно застосовує тактику гібридної війни, яка перебуває на межі відкритого збройного конфлікту. Серед прикладів він згадав спробу атаки дрона на вантажний літак у німецькому аеропорту та кібератаку на енергетичну інфраструктуру Польщі. Очільник MI5 пояснив такі дії росіян спробою дестабілізувати європейські країни на тлі мінімального і надзвичайно витратного просування їхньої армії в Україні.

Окрему увагу очільник контррозвідки приділив ризикам, пов'язаним зі штучним інтелектом. За його словами, ШІ підсилює протистояння у кіберпросторі, а терористи використовують його для розвідки та планування атак. Однак найбільше занепокоєння викликає потенціал штучного інтелекту у сфері розробки біологічної зброї або створення нових патогенів, що створює реальні загрози для міжнародної безпеки.

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