Грета Тунберг долучилася до протестів школярів у Франції

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Шведська активістка Грета Тунберг в Римі, 29 листопада 2025 року

У Франції тривають загальнонаціональні протести школярів, до яких долучилася відома шведська активістка Грета Тунберг.

Про це повідомляє France24.

Тунберг приєдналася до учнів, які протестували біля заблокованої школи у передмісті Парижа, чим привернула додаткову увагу до цього руху.

23-річна активістка, яка здобула популярність ще підлітком завдяки акціям із вимогою вжити заходів щодо зміни клімату, долучилася до учнів, які проводили акцію протесту біля ліцею імені Поля Елюара в Сен-Дені - найбільшому передмісті столиці Франції.