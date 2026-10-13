Грета Тунберг долучилася до протестів школярів у Франції

У Франції тривають загальнонаціональні протести школярів, до яких долучилася відома шведська активістка Грета Тунберг.
Про це повідомляє France24.
Тунберг приєдналася до учнів, які протестували біля заблокованої школи у передмісті Парижа, чим привернула додаткову увагу до цього руху.
23-річна активістка, яка здобула популярність ще підлітком завдяки акціям із вимогою вжити заходів щодо зміни клімату, долучилася до учнів, які проводили акцію протесту біля ліцею імені Поля Елюара в Сен-Дені - найбільшому передмісті столиці Франції.
- Як повідомлялося, в усіх регіонах Франції вже понад три тижні учні, студенти, профспілки та опозиційні групи виходять на акції протесту через неналежні умови в навчальних закладах, зокрема брак учителів та занедбаний стан будівель. Поранення отримали сотні учасників мітингів.