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Грета Тунберг долучилася до протестів школярів у Франції

23-річну активістку помітили наакції протесту біля ліцею імені Поля Елюара в Сен-Дені. 

Грета Тунберг долучилася до протестів школярів у Франції
Шведська активістка Грета Тунберг в Римі, 29 листопада 2025 року
Фото: EPA/UPG

У Франції тривають загальнонаціональні протести школярів, до яких долучилася відома шведська активістка Грета Тунберг. 

Про це повідомляє France24.

Тунберг приєдналася до учнів, які протестували біля заблокованої школи у передмісті Парижа, чим привернула додаткову увагу до цього руху. 

23-річна активістка, яка здобула популярність ще підлітком завдяки акціям із вимогою вжити заходів щодо зміни клімату, долучилася до учнів, які проводили акцію протесту біля ліцею імені Поля Елюара в Сен-Дені - найбільшому передмісті столиці Франції. 

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