​Аеропорт Нюрнберга в Німеччині призупинив польоти через авіаційну загрозу

У німецькому Нюрнберзі тимчасово зупинили авіасполучення через невідому загрозу в повітрі. Про це 13 жовтня повідомила адміністрація аеропорту на своєму сайті, не уточнивши обставин інциденту.
Про це пише Reuters.
У поліції заявили, що отримали повідомлення про незрозумілу авіаційну загрозу. Водночас літак, про який ішлося, безпечно приземлився в Нюрнберзі. Наразі правоохоронці з’ясовують причини інциденту.
За даними видання Bild, рух літаків в аеропорту вже порушувався в ніч проти вівторка через можливе виявлення безпілотника. Троє пілотів незалежно один від одного повідомили про об’єкт, який вони помітили під час зльоту або посадки.
- 4 серпня поблизу українського вантажного літака "Антонов" в аеропорту Лейпциг/Галле виявили безпілотник. За даними слідства, дрон був оснащений вибухівкою та міг бути призначений для атаки на літак. У той самий час ще один безпілотник, імовірно, зіткнувся з вантажним літаком DHL, а через закриття аеропорту повітряне судно було змушене піти на друге коло. 14 серпня німецькі слідчі виявили третій безпілотник, який, імовірно, був пов’язаний із невдалою спробою атаки. Поблизу також знайшли сліди військової вибухової речовини.
- 1 вересня Німеччина заявила про пряму причетність Росії до гібридної атаки.