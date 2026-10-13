​Аеропорт Нюрнберга в Німеччині призупинив польоти через авіаційну загрозу

У німецькому Нюрнберзі тимчасово зупинили авіасполучення через невідому загрозу в повітрі. Про це 13 жовтня повідомила адміністрація аеропорту на своєму сайті, не уточнивши обставин інциденту.

Про це пише Reuters.

У поліції заявили, що отримали повідомлення про незрозумілу авіаційну загрозу. Водночас літак, про який ішлося, безпечно приземлився в Нюрнберзі. Наразі правоохоронці з’ясовують причини інциденту.

За даними видання Bild, рух літаків в аеропорту вже порушувався в ніч проти вівторка через можливе виявлення безпілотника. Троє пілотів незалежно один від одного повідомили про об’єкт, який вони помітили під час зльоту або посадки.