У Румунії суд відправив екскандидата в президенти Джорджеску під домашній арешт

Бухарестський суд задовольнив клопотання колишнього кандидата у президенти Румунії Келіна Джорджеску і замінив йому запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт.

Рішення ухвалив той же суддя, який у вересні відмовився відправляти Джорджеску до СІЗО на вимогу Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT), пише Digi24.

Тоді прокурори оскаржили це рішення, і Апеляційний суд Бухареста став на їхній бік, відправивши політика під варту з 29 вересня.

Нинішня постанова про домашній арешт також не є остаточною та не означає негайного звільнення Джорджеску. Прокурори DIICOT і сам обвинувачений мають право оскаржити ухвалу, тому остаточне рішення знову буде за Апеляційним судом Бухареста. Прокурори вже заявили про намір подати апеляцію.

Тим часом правоохоронці продовжують комп'ютерно-технічну експертизу електронних пристроїв, вилучених під час обшуків у будинку родини Джорджеску. Політика підозрюють у шахрайстві на 1,1 млн євро. За даними слідства, він переконав бізнесмена Развана Леу укласти угоду щодо торгівлі дорогоцінними металами й отримати кредит на 6 млн євро.

Для оформлення позики бізнесмен перерахував 1 млн євро гарантії, з яких 100 тисяч євро мали піти на фінансування президентської кампанії Джорджеску. Згодом потерпілого переконали переказати ще 100 тисяч євро за обіцянку збільшити кредит до 15 млн євро. У підсумку бізнесмен так і не отримав позику, а гарантійні кошти йому не повернули.