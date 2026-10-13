У Румунії суд відправив екскандидата в президенти Джорджеску під домашній арешт

Бухарестський суд задовольнив клопотання колишнього кандидата у президенти Румунії Келіна Джорджеску і замінив йому запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт.
Рішення ухвалив той же суддя, який у вересні відмовився відправляти Джорджеску до СІЗО на вимогу Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT), пише Digi24.
Тоді прокурори оскаржили це рішення, і Апеляційний суд Бухареста став на їхній бік, відправивши політика під варту з 29 вересня.
Нинішня постанова про домашній арешт також не є остаточною та не означає негайного звільнення Джорджеску. Прокурори DIICOT і сам обвинувачений мають право оскаржити ухвалу, тому остаточне рішення знову буде за Апеляційним судом Бухареста. Прокурори вже заявили про намір подати апеляцію.
Тим часом правоохоронці продовжують комп'ютерно-технічну експертизу електронних пристроїв, вилучених під час обшуків у будинку родини Джорджеску. Політика підозрюють у шахрайстві на 1,1 млн євро. За даними слідства, він переконав бізнесмена Развана Леу укласти угоду щодо торгівлі дорогоцінними металами й отримати кредит на 6 млн євро.
Для оформлення позики бізнесмен перерахував 1 млн євро гарантії, з яких 100 тисяч євро мали піти на фінансування президентської кампанії Джорджеску. Згодом потерпілого переконали переказати ще 100 тисяч євро за обіцянку збільшити кредит до 15 млн євро. У підсумку бізнесмен так і не отримав позику, а гарантійні кошти йому не повернули.
- Джорджеску, до речі, є фігурантом в інших кримінальних провадженнях.
- Минулого року його офіційно звинуватили у спробі вчинити переворот. Прокурори звинуватили політика та ще 21 підозрюваного у змові з метою підірвати демократичний лад після того, як Конституційний суд у грудні визнав його перемогу на президентських виборах недійсною. Якщо його визнають винним, йому загрожує до 25 років ув’язнення.
- Перед цим стало відомо, що Джорджеску в Румунії судитимуть за пропаганду фашизму