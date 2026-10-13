В Росії за підозрою в "шпигунстві" заарештували журналіста з Японії

За версією ФСБ, він нібито збирав відомості про кількість учасників війни проти України з-поміж жителів Курильських островів.

У Сахалінській області Росії заарештували журналіста з Японії, співробітника газети "Хоккайдо Сімбун".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У російському ФСБ заявили, що чоловік нібито збирав відомості про обороноздатність Росії й обвинувачується у шпигунстві.

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Затриманого доправили до Москви. Лефортовський суд видав санкцію на його арешт щонайменше на два місяці. Коли саме відбулося затримання і судове засідання, не уточнюється. Висунуті звинувачення передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років.

Особу заарештованого не називають, але рос ЗМІ повідомляють що це Імаї Юкі. Як очікується, він перебуватиме під вартою у слідчому ізоляторі "Лефортово".

Співробітник спецслужби на відео, поширеному ФСБ, каже, що японський журналіст нібито діяв за завданням розвідки своєї країни, збираючи і зберігаючи відомості про кількість мобілізованих і добровільних учасників війни проти України з-поміж жителів Курильських островів.

Реакції Токіо на арешт поки що не було.