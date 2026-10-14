Повітряні сили назвали особливості нічної атаки по енергетиці

У ніч на 14 жовтня, з 18:00 13 жовтня, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА та 39 ракет різних типів, що заходять на ціль по балістичній траєкторії. Основний напрямок удару – Київ, Київщина та Харківщина, повідомили Повітряні сили.

Особливість атаки – одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, велика кількість «балістики» по об’єктах енергетики. Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 167 засобів повітряного нападу – 39 ракет і 128 БпЛА різних типів:

39 протикорабельних ракет «Іскандер-М»/KN-23/С-400/ «Циркон»/«Онікс» (райони пуску – Курська, Брянська, Воронізька, Ростовська обл.);

128 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. 77 реактивних), «Бандероль/Дань-Т», «Гербера», Італмас, дронів-імітаторів типу «Пародія».

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За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 119 цілей:

4 балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23/С-400/«Циркон»/«Онікс»;

115 ворожих БпЛА різних типів (із них – 59 реактивні), що становить 90% від загальної кількості ударних БпЛА.

За попередньою інформацією, станом на 09.00 зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 22 локаціях й падіння збитих (уламки) на 8 локаціях. Частина ворожих ракет цілей не досягла.

Атака в ніч на 14 жовтня

Першу хвилю балістики росіяни запустили близько 23 години. Основним напрямком удару була столична ТЕЦ-4, але також ворог влучив у дев'ятиповерхову оселю. Там загинули не менше двох людей, понад 20 отримали поранення. Американські партнери не попередили про перші пуски заздалегідь, тож Україна виявила ракети лише на підльоті до міста, часу зреагувати після тривоги фактично не було.

Друга хвиля балістики розпочалася після 4 ранку. Ворог запускав її серійно, з інтервалами протягом кількох годин.

Крім енергетики, значних ушкоджень зазнала залізнична інфраструктура в різних регіонах.