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Ворожі удари призвели до аварійних відключень у частині Києва. Знеструмлено водопровідну станцію (доповнено)

Графіки не діють.

Ворожі удари призвели до аварійних відключень у частині Києва. Знеструмлено водопровідну станцію (доповнено)
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

Внаслідок нічної атаки 13-14 жовтня є аварійні відключення в Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Соломʼянському та в частині Голосіївського району Києва. аро це повідомили в ДТЕК.

Стабілізаційні графіки в цих районах тимчасово не діють. Енергетики вже працюють над відновленням. 

За оновленою інформацією вд КМДА, в Печерському районі знеструмлено водопровідну насосну станцію.

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«У домівках мешканців району тимчасово може бути понижений тиск у водопровідній мережі або відсутнє водопостачання. Система водовідведення міста працює у штатному режимі», – йдеться у повідомленні.  

У ніч з 13 на 14 жовтня Росія масовано атакувала енергетику балістикою. Під ударом була, серед іншого, ТЕЦ-4. Також було влучання в багатоповерхівку, внаслідок чого загинули не менше двох людей, поранені понад 20.

Ще одна людина загинула і одна була поранена під час ударів на світанку.

Росія атакувала енергетику через два дні після оголошеного президентом США «енергетичного перемир'я». Балістику виявили вже на підльоті до столиці, оскільки американські партнери не передавали попередження два дні поспіль.

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