Сибіга закликав посилити санкції проти РФ: Путін має зазнати наслідків за відмову від миру

"Путін укотре дав негативну "відповідь" на пропозицію про енергетичне перемир'я, оголошену президентом Трампом і підтриману президентом Зеленським".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію за допомогою санкцій і надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Він також наголосив на необхідності притягнення очільника Кремля Владіміра Путіна до відповідальності за відмову від миру.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х.

"Путін укотре дав негативну "відповідь" на пропозицію про енергетичне перемир'я, оголошену президентом Трампом і підтриману президентом Зеленським. Замість одного "так" мирним зусиллям – 39 ракет і понад 120 безпілотників", – зазначив голова МЗС.

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Сибіга нагадав, що основними цілями російського удару стали об'єкти енергетичної інфраструктури України. Щонайменше троє людей загинули в Києві, ще понад 20 дістали поранень. Київ і Харків зазнали масованих ударів, а по всій Україні рятувальні та ремонтні бригади ліквідовують їхні наслідки.

Дипломат наголосив, що Росія не лише атакує Україну, а й відкрито кидає виклик Сполученим Штатам та демонструє зневагу до кожної спроби зупинити війну. Тому кожен долар, який надходить до російського воєнного бюджету, стає додатковим ресурсом для атак на українських цивільних і створює загрози трансатлантичній безпеці.

Сибіга закликав партнерів відповісти Росії посиленням санкцій, жорсткішим контролем за їх дотриманням і негайним наданням Україні додаткових засобів протиповітряної оборони.

"Путін має зазнати наслідків за відмову від миру, а не отримувати стимули для продовження війни", – наголосив міністр.

Контекст

Наприкінці минулого тижня Дональд Трамп знову загострив риторику стосовно України і почав вимагати виборів президента. А спершу він заявив, що домовився з Путіним про постачання мільйонів тонн російського дизелю і на кілька місяців послабив нафтові санкції проти Росії. Відповідне рішення він ухвалив на тлі наближення проміжних виборів і світової енергетичної кризи, що розпочалася після атак Ірану на нафтові заводи в країнах Перської затоки.

Україна та європейські лідери розкритикували угоду з росіянами, оскільки агресор отримав більше можливостей заробляти кошти на ведення війни.

11 жовтня Трамп написав у соцмережах про те, що між Україною і Росією встановлено енергетичне перемир'я. Київ і Москва відповідних домовленостей не анонсували. Українська влада одразу ж сказала, що згодна на припинення вогню, якщо Росія не битиме по енергетиці. Однак росіяни зразу після заяви Трампа обстріляли електростанцію у Харкові, а потім продовжували атакувати інші енергетичні об'єкти, зокрема газові.

Американська преса писала, що Трамп, ймовірно, мав на увазі припинення вогню лише по НПЗ. Володимир Зеленський зазначив, що угода про припинення вогню лише по НПЗ не є рівноцінною. Україна має лише один такий завод, який уже давно зазнав серйозних пошкоджень внаслідок ударів. Росія має значну кількість таких заводів, і саме завдяки їм заробляє. Україні ж важливо, аби не атакували усю її енергетику.