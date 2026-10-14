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​У РФ імовірно пошкоджений недобудований центр обробки даних «Сбербанку»

Поблизу також знаходяться ТЕЦ-4, РЕМ та вагонобудівний завод.

​У РФ імовірно пошкоджений недобудований центр обробки даних «Сбербанку»
Наслідки вибуху в Росії
Фото: Astra

У ніч на 14 жовтня у Саратовській області Росії пошкоджений центр обробки даних «Сбербанку», що будується. 

Як пише Astra, "Сбербанк" поскаржився на атаку, але заявив, що всі сервіси начебто працюють. 

У місті Балаково Саратовської області вночі були пошкоджені будівлі, і одна із них - це недобудований центр обробки даних «Сбербанку». На відстані 200 метрів знаходиться друга пошкоджена будівля: ангар невідомого призначення.

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Фото: Astra

Очевидці повідомляли про вибух, після якого в місті зникало світло. 

У стороні, де був вибух, розташована промзона, у якій поблизу знаходяться ТЕЦ-4, РЕМ та вагонобудівний завод. Один або кілька цих об'єктів могли бути вражені. 

Губернатор регіону Роман Бусаргін заявив, що «інфраструктурні об'єкти» працюють у штатному режимі.

В Міноборони РФ стверджують, що протягом минулої ночі начебто знешкодили 902 удрони над територіями Білгородської, Брянської, Волгоградської, Воронезької, Володимирської, Калузької, Курської, Липецької, Новгородської, Смоленської, Тверської, Тульської областей, Московського регіону, Краснодарського краю, Ставропольського краю, окупованого Криму та над акваторією Азовського моря.

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