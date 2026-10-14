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Ігнат: партнери не повідомили про першу хвилю атаки балістикою, але попередили про наступні

За його словами, партнери поінформували про три хвилі. 

Ігнат: партнери не повідомили про першу хвилю атаки балістикою, але попередили про наступні
Пускова установка системи Patriot PAC-2 Yahalom Армії оборони Ізраїлю
Фото: www.idf.il

Партнери не попередили Україну про першу хвилю атаки, яка почалася вчора близько 23 години. Але попередили про наступні, проведені росіянами на світанку. 

Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у телеефірі. Він пояснив, що з чотирьох хвиль атак попередження не було про одну.

«Повідомлення спершу ми дали близько 22:40, що не було повідомлення від партнерів про балістику. Але уже в наступні три хвилі атак від партнерів повідомлення про балістику звучало», – сказав він.

Контекст

12 жовтня Росія атакувала Україну балістичними ракетами. Перші вибухи пролунали ще до оголошення тривоги. 13 жовтня ситуація повторилася, і президент та Повітряні сили офіційно повідомили, що партнери не передали попередження.

Інформацію про запуск балістики Україні передають, зокрема, Сполучені Штати. Україна може виявляти швидкісні цілі безпосередньо на підльоті, що занадто пізно, аби встигнути зреагувати на тривогу.

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