Великобританія прискорить постачання Україні ракет проти реактивних дронів

З пакета ракет на 45 млн фунтів стерлінгів Лондон прискорить постачання озброєння на 10 млн.

Велика Британія прискорить постачання Україні легких багатоцільових ракет британського виробництва (LMM).

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Зазначається, що країна вже зобов’язалася виділити 1,6 млрд фунтів стерлінгів на постачання Україні понад 5 тис. ракет LMM протягом наступних чотирьох років.

З пакета ракет на 45 млн фунтів стерлінгів Лондон прискорить постачання озброєння на 10 млн фунтів, щоб задовольнити найнагальніші потреби України напередодні зими.

"Наша непохитна підтримка України має вирішальне значення для безпеки Великої Британії та забезпечення військових на передовій обладнанням, необхідним для відсічі РФ. Моє послання українському народу не може бути чіткішим: ми будемо з вами стільки, скільки буде потрібно та посилимо та прискоримо нашу підтримку вашої мужньої боротьби за мир у Європі", - наголосив прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем.

LMM – це високоточні ракети-інтерсептори, які ефективно знищують дрони типу "Shahed". Вони вже довели свою ефективність у боях 2022-2024 років.