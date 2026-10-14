У Гамбурзі перед судом у справі “Північних потоків” постане українець Сергій Кузнєцов

За твердженням прокурорів, він разом з іншими військовослужбовцями планував таємну операцію з підриву газопроводів за дорученням невстановлених українських державних структур.

Сьогодні у німецькому Гамбурзі перед судом постане колишній український військовослужбовець Сергій Кузнєцов, якого звинувачують в організації таємної операції з підриву газопроводів “Північний потік” у вересні 2022 року.

Про це повідомляють Reuters та DW.

Кузнєцова звинувачують у керівництві групою українських агентів, зокрема водолазів та фахівця з вибухових речовин, для здійснення диверсії.

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За твердженням прокурорів, чоловік, якого торік заарештували в Італії на підставі міжнародного ордера, разом з іншими військовослужбовцями планував таємну операцію за дорученням невстановлених українських державних структур.

Кузнєцов заперечує свою причетність до вибухів, що пошкодили газопровід у Балтійському морі протяжністю 1200 кілометрів. Офіційний Київ також заперечує будь-яку причетність до подій.

Німецькі прокурори заявляють, що дії, у яких звинувачують Кузнєцова, – а саме напади на цивільні об'єкти та здійснення вибухів, що призвели до руйнування інфраструктури й пошкодження систем життєзабезпечення, – кваліфікуються як воєнний злочин.

Він є єдиним фігурантом судового процесу, однак Хорватія заарештувала ще одного чоловіка – Володимира Журавльова, який, на думку прокуратури, був одним із водолазів у складі цієї групи. У вересні Журавльов попросив у Загреба політичного притулку.

Додамо, українська громадська ініціатива Vilni_De_Ua проводить біля Ганзейського вищого земельного суду, де відбувається судовий процес, акцію за об’єктивне висвітлення справи.

Фото: EPA/UPG Vilni_De_Ua проводить акцію за об’єктивне висвітлення справи

Підрив «Північних потоків»

Вибухи на російських газопроводах відбулися в вересні 2022. Попередні висновки слідства Швеції та Данії свідчать про те, що підриви були умисними. Український президент заперечує причетність України до підриву.

У листопаді 2023 року Washington Post писала, що до підриву може бути причетний ексрозвідник Роман Червінський.

У листопаді 2024 року Генпрокуратура Німеччини заявила, що встановила особи двох підозрюваних у підриві "Північних потоків". Це військовий і професійний аквалангіст. Водночас особи інших учасників, мотиви злочину і, зокрема, питання про можливий державний контроль над операцією все ще розслідують.

Німеччина підозрює двох українців – Сергія Кузнєцова і Володимира Журавльова. Перший був екстрадований з Італії і наразі вже має обвинувальний акт. Другий був затриманий у Польщі за ордером Німеччини, але суд відмовився його екстрадувати. Польська влада тоді заявила, що проблемою було не те, що "Північний потік 2" підірвали, а те, що його побудували. Його затримали у серпні у Хорватії.