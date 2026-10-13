Німеччина внесла до Фонду підтримки транспорту України 1 млн євро

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Німеччина долучилася до Фонду підтримки транспорту України з внеском у 1 мільйон євро.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Таким чином, разом із внесками Швеції, Норвегії, Литви та Естонії загальний обсяг заявленого фінансування становить 4,1 мільйона євро.

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Серед першочергових потреб — локомотиви, спеціальна техніка для відновлення пошкодженої транспортної інфраструктури та обладнання для електронної черги на 11 автомобільних пунктах пропуску з країнами ЄС.

Калашник зазначив, що пріоритети визначає українська сторона.

Підтримка надається на грантовій основі, а закупівлі проводить Центральне агентство управління проєктами Литви, яке напряму укладає контракти та оплачує постачальників.

"Тому наше завдання — налагодити механізм, який допоможе оперативно забезпечувати транспортну галузь необхідною технікою й обладнанням. Перші проєкти дадуть основу для подальшого розширення Фонду та залучення нових партнерів", - йдеться в заяві.