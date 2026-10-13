На аукціоні розмістили гривневі ОВДП зі ставками 15,09% і 16,45% річних.

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До державного бюджету залучили 2,02 млрд грн під час аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Так, облігації в гривні строком обігу 1 рік зі ставкою 15,09% річних забезпечили надходження 1,012 млрд грн. А ОВДП строком обігу 2,4 року з дохідністю 16,45% річних залучили до бюджету 1,010 млрд грн.

«Із початку 2026 року держава вже залучила понад 351,37 млрд грн, а з початку повномасштабної війни – понад 2,36 трлн гривень. Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави», - заявив Мінфін.