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​На узбережжі Балтійського моря в Польщі знайшли уламки об’єкта, схожого на дрон

На небезпечну знахідку натрапив перехожий.

​На узбережжі Балтійського моря в Польщі знайшли уламки об’єкта, схожого на дрон
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Польщі на пляжі в Карвії Поморського воєводств виявили невідомі уламки. Попередньо, знахідка може бути безпілотником, однак тип об’єкта поки не встановили.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на польську військову поліцію.

За даними правоохоронців, уламки виявили 13 жовтня близько 18:30 за місцевим часом. На знахідку натрапив перехожий, який повідомив про неї поліцію. Згодом на місце прибули військові сапери та представники інших служб.

Речник військової поліції Даріуш Розкош у коментарі зазначив, що наразі не може підтвердити, який саме об’єкт знайшли на узбережжі.

  • Раніше на тлі безпекових загроз Польща повідомила про підготовку законопроєкту про оборонну готовність держави. Документ має впорядкувати управління обороною та підготувати державні органи до роботи в умовах зовнішньої загрози ще до запровадження воєнного стану. Йдеться про можливість завчасного перекидання польських і союзницьких військ, підготовку необхідної інфраструктури та узгодження національного плану оборони із системою НАТО. 
  •  Також Польща з 1 жовтня змінила правила реагування на об’єкти, які можуть порушити її повітряний простір. Тепер для рішення про можливе збиття не обов’язково проводити їхню візуальну ідентифікацію – польські військові можуть спиратися на дані радарів та інших систем спостереження, а також інформацію від України.
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