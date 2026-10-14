У Польщі на пляжі в Карвії Поморського воєводств виявили невідомі уламки. Попередньо, знахідка може бути безпілотником, однак тип об’єкта поки не встановили.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на польську військову поліцію.

За даними правоохоронців, уламки виявили 13 жовтня близько 18:30 за місцевим часом. На знахідку натрапив перехожий, який повідомив про неї поліцію. Згодом на місце прибули військові сапери та представники інших служб.

Речник військової поліції Даріуш Розкош у коментарі зазначив, що наразі не може підтвердити, який саме об’єкт знайшли на узбережжі.